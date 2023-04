In Campania ci sono “80mila alloggi abusivi che sono sorti mentre avevamo le norme più vincolistiche del mondo. Tutto ciò a conferma del fatto che le leggi astratte non difendono il territorio ma lo condannano a morte”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della giornata di confronto sul nuovo piano paesaggistico della Campania che è in via di ultimazione e che potrà essere adottato entro il 2024.

“Noi dobbiamo rinnovare il piano paesaggistico che attualmente paralizza l’attività economica in un terzo della Regione Campania – ha proseguito De Luca – lo sforzo che dobbiamo fare è quello di garantire e valorizzare il paesaggio ed il territorio, utilizzandoli come grande patrimonio turistico ma trovare il punto di equilibrio rispetto all’attività economica e di trasformazione urbana”.