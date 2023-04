In arrivo un bonus da far girare la testa: più di mille euro sono a disposizione di chi li richiederà. Si tratta di un bonus che, come gli altri, è pensato per sostenere le spese dei cittadini italiani e aiutarli ad affrontare in modo più sereno le proprie necessità. Questo nuovo bonus, che dovrebbe partire dal 1° giugno, è finalizzato a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini italiani che ne hanno bisogno. Il bonus psicologo, come è chiamato, è rifinanziato dalla Legge di Bilancio di quest’anno e riceverà una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023.

I beneficiari del bonus psicologo otterranno fino a 1500 euro, un importo che è notevolmente aumentato rispetto all’anno scorso, quando il massimo importo era di 600 euro. Tuttavia, la platea dei possibili beneficiari si restringe ulteriormente in quanto i requisiti fondamentali per accedervi sono la residenza in Italia e un ISEE non superiore ai 50mila euro.

Il bonus potrà essere utilizzato per sostenere le spese inerenti alle sedute di psicoterapia di persone con problemi di ansia, depressione, stress e fragilità psicologica in seguito alla pandemia e al Covid-19. Le domande dovranno essere presentate in via telematica presso l’apposito servizio online sul sito Inps, ma al momento non si conoscono gli ulteriori criteri d’accesso e soprattutto le modalità di selezione: si dovrà attendere il decreto attuativo.