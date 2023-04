L’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha emesso un avviso di truffa online in cui si avvisa che alcuni utenti hanno ricevuto una e-mail che promette un rimborso di 250 euro dall’INPS, ma in realtà è un tentativo di phishing. La e-mail è inviata da un mittente sconosciuto e contiene un testo privo di punteggiatura e ripetizioni, ma se si è distratti, è facile cadere nella trappola dei truffatori. Alla fine del messaggio, firmato dalla “Squadra di sicurezza Inps”, si trova un link che non deve essere aperto per nessuna ragione. L’INPS ricorda che non invia comunicazioni di dati sensibili via mail e invia link cliccabili solo in caso di iniziative dell’istituto, come la rilevazione di Customer Experience, nella quale l’utente è invitato a cliccare sul link per accedere al questionario, in piena sicurezza.

La truffa del phishing è una tecnica usata dai truffatori per ottenere informazioni personali e finanziarie attraverso l’uso di e-mail o siti web fraudolenti. Spesso, gli autori di queste truffe impersonano organizzazioni di fiducia come banche, società di carte di credito o istituzioni pubbliche come l’INPS per convincere le persone a fornire le proprie informazioni personali o bancarie.

In altri casi, le e-mail di phishing invitano a scaricare bollettini di versamento precompilati o link cliccabili per ricevere il rimborso di tasse o contributi versati in eccesso. Oltre all’INPS, molte altre organizzazioni pubbliche e private stanno avvertendo i propri utenti del rischio di truffe di phishing e invitano a essere sempre cauti prima di fornire informazioni personali e finanziarie.