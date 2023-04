Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 1 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 06-12-2022 Sintesi: COMUNE DI OLEGGIO CONCORSO (Scad. 01-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di biblioteca, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. … Ente: COMUNE DI OLEGGIO Regione: PIEMONTE Provincia: NOVARA Comune: OLEGGIO Data di inserimento: 06-12-2022 Data Scadenza bando 01-05-2023

COMUNE DI OLEGGIO

CONCORSO (Scad. 01-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di biblioteca, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Si comunica che il Comune di Oleggio (NO) ha indetto bando di

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto

di istruttore di biblioteca, categoria C, posizione economica C1, a

tempo pieno ed indeterminato.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo

grado che consenta accesso all’Universita’.

Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio

protocollo del Comune di Oleggio entro il trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del

presente avviso.

Gli interessati possono prendere visione della copia integrale

del bando sul sito www.comune.oleggio.no.it

Per informazioni: ufficio cultura – dott.ssa Katia Angelucci tel.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 202 del 13 febbraio 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

diciannove posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico nella

disciplina di anestesia e rianimazione.

Il presente bando verra’ integralmente sul sito A.S.Re.M:

www.asrem.molise.it/ – Amministrazione trasparente: cliccando sul

seguente percorso: – bandi di concorsi – bandi per assunzioni a tempo

indeterminato.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere

redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito web

aziendale http://www.asrem.molise.it/_ed accedendo alla piattaforma

dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale

compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per

la compilazione ivi contenute.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sara’

attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla data

di pubblicazione, per estratto, del bando di concorso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

La domanda dovra’ pervenire al sistema, a pena di esclusione,

entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a

quello della data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle

ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.

Il termine di presentazione delle domande e’ perentorio e,

pertanto, non e’ ammessa la presentazione di documenti oltre la

scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalita’

diverse dalla procedura telematica.

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovra’ allegare

alla domanda ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari

a euro 10,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario ASREM Banca

Popolare dell’Emilia – IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato

all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Contributo

concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 19

dirigenti medici a tempo indeterminato nella disciplina di anestesia

e rianimazione presso ASReM».

Il presente bando e’ stato integralmente riportato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 20 febbraio 2023.

UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi undici posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui cinque posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi undici posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui cinque posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.

Si comunica che presso questa universita’ sono indetti i seguenti

concorsi pubblici:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

dieci posti, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di categoria C,

posizione economica C1, area amministrativa, per la realizzazione

delle attivita’ previste dal progetto EDUC e delle attivita’ previste

dai progetti legati al PNRR, di cui quattro posti prioritariamente

riservati alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678

del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, cod. sel.

C/AMM_9TA_2023;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di categoria C,

posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati, profilo professionale front-end web developer/UI

developer EDUC, prioritariamente riservato alle categorie di militari

di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010

66, cod. sel. C/WEB_10TA_2023.

Le domande di ammissione al concorso, nonche’ i titoli posseduti

e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere

presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando

l’applicazione informatica dedicata alla pagina:

https://pica.cineca.it – entro e non oltre trenta giorni che

decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la

scadenza e’ posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Il testo integrale del bando e’ disponibile sul sito web di

Ateneo all’indirizzo: https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al

Settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail:

concorsi@amm.unica.it; indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 201 del 13 febbraio 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

quattordici posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico nella

disciplina di ortopedia e traumatologia.

Il presente bando verra’ integralmente sul sito A.S.Re.M:

www.asrem.molise.it/ – Amministrazione trasparente: cliccando sul

seguente percorso: – bandi di concorsi – bandi per assunzioni a tempo

indeterminato.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere

redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito web

aziendale http://www.asrem.molise.it/_ed accedendo alla piattaforma

dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale

compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per

la compilazione ivi contenute.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sara’

attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla data

di pubblicazione, del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda dovra’ pervenire al sistema, a pena di esclusione,

entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a

quello della data di pubblicazione de presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle

ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.

Il termine di presentazione delle domande e’ perentorio e,

pertanto, non e’ ammessa la presentazione di documenti oltre la

scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalita’

diverse dalla procedura telematica.

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovra’ allegare

alla domanda ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari

a euro 10,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario ASREM Banca

Popolare dell’Emilia – IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato

all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Contributo

concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 14

dirigenti medici a tempo indeterminato nella disciplina di ortopedia

e traumatologia presso ASReM».

Il presente bando e’ stato integralmente riportato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 20 febbraio 2023.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'Universita' Tor Vergata di Roma.

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Universita’ Tor Vergata di Roma.

In attuazione dei d.d. 3277/2021, d.d. 341/2022, d.d. 3264/2021,

l’Universita’ degli studi di Roma Tor Vergata ha avviato tre

procedure selettive per il reclutamento di un totale di undici

ricercatori RTDA, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della

legge n. 240/2010, con risorse a valere sul Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) Missione 4, Componente 2, Investimento

1.5 Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di

«ecosistemi dell’innovazione», costruzione di «leader territoriali di

R&S» – Progetto: «Rome Technopole»; Missione 4, Componente 2,

Investimento 1.3 «Partenariati estesi alle universita’, ai centri di

ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di

base» Progetto: «HEAL ITALIA»; Missione 4, Componente 2, Investimento

3.1 «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di

infrastrutture di ricerca e innovazione», azione di riferimento 3.1.1

«Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che

concorrono agli obiettivi di Eccellenza scientifica di Horizon Europe

e costituzione di reti» Progetto: «Einstein Telescope Infrastructure

Consortium» (ETIC) cosi’ ripartiti:

ECS00000024: nove ricercatori RTDA;

PE0000019: un ricercatore RTDA;

IR – Progetto ETIC: un ricercatore RTDA.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere

visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai

sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera

a), solo con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITA' ALDO MORO DI BARI CONCORSO Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico amministrativo, varie categorie e profili, a tempo pieno ed indeterminato.

UNIVERSITA’ ALDO MORO DI BARI

CONCORSO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico amministrativo, varie categorie e profili, a tempo pieno ed indeterminato.

L’Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto tre

procedure di selezioni pubbliche:

D.D.G. n. 231 – data 20 febbraio 2023 – denominazione della

selezione: concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C,

posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo

informatico applicativi per le esigenze dello Staff data engineering

dell’Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro;

D.D.G. n. 232 – data 20 febbraio 2023 – denominazione della

selezione: concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C,

posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo

sistemista per le esigenze dello Staff data engineering

dell’Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro;

D.D.G. n. 233 – data 20 febbraio 2023 – denominazione della

selezione: concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D,

posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo esperto

informatico per le esigenze dello Staff data engineering

dell’Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» – decorre il termine di trenta giorni

per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le

modalita’ indicate nei rispettivi bandi.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel.

+39 0805714652 – marika.prudentino@uniba.it) funzionario responsabile

della U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato

dell’Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro.

I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili

telematicamente sul sito web dell’Universita’ degli studi di Bari

Aldo Moro al seguente indirizzo:

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/pers

onale-tecnico-amministrativo