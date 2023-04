Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 20 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2023 Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di venti posti, vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno, indeterminato e determinato, con talune riserve in favore di soggetti disabili … Ente: POLITECNICO DI TORINO Regione: PIEMONTE Provincia: TORINO Comune: TORINO Data di inserimento: 10-03-2023 Data Scadenza bando 09-04-2023

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di venti posti, vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno, indeterminato e determinato, con talune riserve in favore di soggetti disabili.

Si avvisa che il Politecnico di Torino ha attivato i seguenti

concorsi pubblici:

I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti di

partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, saranno

pubblicati all’albo on-line dell’Ateneo e sul sito web

dell’amministrazione all’indirizzo: https://careers.polito.it – il

giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di ammissione alle selezioni dovranno essere

presentate esclusivamente secondo le modalita’ e i termini riportate

nei bandi. Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i

termini indicati nei bandi stessi.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai

testi integrali dei bandi di concorso.

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

CONCORSO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D1, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la U.O. Didattica e servizi agli allievi.

Con determina del direttore generale n. 19 del 20 febbraio 2023

presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia e’ indetta

procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il

reclutamento di tre unita’ di personale di categoria D/1, area

amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia per

le esigenze della U.O. Didattica e servizi agli allievi

(2023_04_PTA_D).

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per

la presentazione delle domande da parte dei candidati.

Il testo integrale del bando e’ consultabile al sito web della

Scuola alla sezione bandi di concorso.

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

CONCORSO

Procedure di valutazione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Facolta’.

Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010

e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo

determinato emanato con decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre

2022, si comunica che l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore ha

bandito, con decreto rettorale n. 9624 del 13 febbraio 2023, la

seguente procedura di valutazione di ricercatore a tempo determinato.

Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A,

quattro posti:

facolta’ di lettere e filosofia:

settore concorsuale: 10/F1 – Letteratura italiana;

settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 – Letteratura

italiana.

settore concorsuale: 10/D4 – Filologia classica e

tardoantica;

settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/06 – Letteratura

cristiana antica;

settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale;

settore scientifico-disciplinare: SPS/07 – Sociologia

generale.

facolta’ di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore concorsuale: 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle

informazioni;

settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di

elaborazione delle informazioni.

Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma

3, lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati

in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle

domande.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta

giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo

le modalita’ stabilite dai bandi.

Il bando e’ reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo:

http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-

cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content

La domanda di ammissione alle procedure selettive, nonche’ i

titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili,

devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,

utilizzando l’applicazione informatica PICA (Piattaforma integrata

concorsi Atenei) https://pica.cineca.it/unicatt/

COMUNE DI MIRANDOLA

CONCORSO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio sociale, settore III – sociali, educativi, culturali e sport.

E’ indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la

copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di

due posti, con profilo professionale di assistente sociale, categoria

professionale D1, da assegnare al Servizio sociale, settore III

sociali, educativi, culturali e sport del Comune di Mirandola.

Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno a

partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

L’avviso nonche’ la domanda di partecipazione e tutte le

comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dalla sezione

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito

istituzionale del Comune di Mirandola

https://www.comune.mirandola.mo.it/

L’avviso e’ pubblicato nell’albo pretorio on-line. Per eventuali

informazioni rivolgersi al Servizio personale e paghe nell’ambito del

normale orario di apertura, al seguente numero telefonico:

0535-29621/29663; e-mail: personale@comune.mirandola.mo.it

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.

In esecuzione della delibera n. 1223 del 22 novembre 2022,

esecutiva ai sensi di legge, e’ indetto concorso pubblico per la

copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico –

disciplina medicina d’emergenza – urgenza.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione

all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello

della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 16 gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

alla S.C. «Gestione risorse umane» – Settore concorsi – A.O.

«Moscati» – C.da Amoretta – 83100 – Avellino – tel. 0825/203627 –