COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale con mansioni di guardia boschiva, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a

tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale

con mansioni di guardia boschiva, categoria C1 – CCNL Funzioni

locali, da assumersi presso il Comune di Livinallongo del Col di

Lana.

Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel

sito internet del Comune di Livinallongo del Col di Lana:

www.comune.livinallongo.bl.it/ sezione «Amministrazione trasparente»,

link Bandi di concorso.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la

presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il

predetto termine si intende differito al primo giorno feriale

immediatamente successivo.

Per informazioni e’ possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

telefono 0436 7193 (interno 2) – posta elettronica

livinallongo@agordino.bl.it

COMUNE DI LODI

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.

Si comunica che il Comune di Lodi ha bandito concorso pubblico,

per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre

figure di istruttore amministrativo contabile, categoria C – CCNL

2016/2018 (dal 1° aprile 2023 area degli istruttori, nuovo CCNL

2019/2021) a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto

alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n.

68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge e con riserva

di un posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui

all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare).

Le domande di ammissione da presentare esclusivamente on-line

utilizzando il format fornito dal Comune di Lodi, sul sito

istituzionale www.comune.lodi.it dovranno pervenire entro le ore

12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale con allegato lo schema di domanda e’

disponibile sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di

validita’.

COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi finanziario, al cittadino, alla persona.

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione di

quattro figure di istruttore amministrativo contabile, categoria C,

posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato presso i

servizi: finanziario, al cittadino, alla persona.

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal

sito internet dell’ente al seguente indirizzo:

www.comune.santangelolodigiano.lo.it/ – Amministrazione trasparente –

sezione Bandi di concorso.

Il calendario delle prove, compresa la eventuale prova selettiva,

sara’ pubblicato sul sito web istituzionale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio

personale del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, tel. 0371/250144/45/65

– daniela.devecchi@comune.santangelolodigiano.lo.it –

mariacarla.cordoni@comune.santangelolodigiano.lo.it –

comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

CONCORSO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Castel San Pietro Terme, esclusivamente riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999.

E’ indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a

tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore

amministrativo contabile (categoria C) presso il Comune di Castel San

Pietro Terme, esclusivamente riservato alle categorie protette legge

68/1999.

Scadenza presentazione domande: 17 aprile 2023, ore 12,00.

Il testo integrale del bando e’ consultabile al seguente

indirizzo internet:

https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.

it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/7765703?p_p_state=pop_up

Amministrazione Trasparente – sezione «Bandi di concorso»