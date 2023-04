Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 58 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 07-03-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – PALERMO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantotto posti di vari profili professionali. … Ente: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO Regione: SICILIA Provincia: PALERMO Comune: PALERMO Data di inserimento: 07-03-2023 Data Scadenza bando 06-04-2023

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – PALERMO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantotto posti di vari profili professionali.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP

di Palermo, n. 2017 del 21 dicembre 2022 , si comunica che e’

indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere

clinico;

un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista,

categoria D;

due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico

della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare,

categoria D;

cinque posti di collaboratore professionale sanitario tecnico

di neurofisiopatologia, categoria D;

tredici posti di collaboratore professionale sanitario

terapista occupazionale, categoria D;

tre posti di collaboratore professionale sanitario assistente

sanitario;

sette posti di collaboratore professionale sanitario tecnico

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

sette posti di collaboratore professionale sanitario tecnico

sanitario di radiologia medica;

sette posti di collaboratore professionale sanitario tecnico

sanitario di laboratorio biomedico;

dodici posti di operatore tecnico specializzato autista di

ambulanza categoria BS.

La domanda di partecipazione dovra’ essere compilata ed inviata

solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica

applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda

(www. asppalermo.org – sezione concorsi) seguendo le relative

istruzioni formulate dal sistema informatico.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23.59.59

del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami»; qualora il termine di presentazione

delle domande sia festivo il termine s’intende prorogato nel

successivo giorno non festivo.

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione Siciliana concorsi n. 2 del 27 gennaio 2023

ed e’ scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.asppalermo.org ,

sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi

all’ASP Palermo presso Dipartimento risorse umane UOC stato giuridico

programmazione e acquisizione risorse umane UOS procedure di

reclutamento risorse umane dell’ASP di Palermo, via Pindemonte, 88 –

90129 Palermo, Pad 23 – tel. n. tel. 0917033944 (nei giorni di

martedi’ e giovedi’ dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle

ore 17,00), oppure visitare la sezione concorsi del sito web

aziendale: www.asppalermo.org .

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 145 del 19

gennaio 2023, e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per

la copertura di venticinque posti di dirigente medico della

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

(MECAU).

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al

direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 2 febbraio 2023.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno

rivolgersi all’area gestione personale al seguente indirizzo mail:

areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito

internet sezione concorsi e avvisi portale Salute Regione Puglia ASL

Brindisi.

UNIVERSITA’ ALDO MORO DI BARI

CONCORSO

Selezioni pubbliche per la copertura di venti posti di ricercatore, per vari settori concorsuali e dipartimenti, a tempo determinato.

Sono indette le selezioni pubbliche per il reclutamento di venti

ricercatori universitari a tempo determinato, indette ai sensi

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

come di seguito indicato:

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta

giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei

titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalita’ indicate nei

bandi.

Il testo integrale dei bandi e’ disponibile e consultabile

telematicamente sul sito web della sezione procedure concorsuali

dell’Universita’ degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-r

icercatori

Della pubblicazione del predetto bando sara’ data comunicazione

anche nei siti web del Ministero dell’Universita’ e della ricerca e

dell’Unione europea.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD – TORRE DEL GRECO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialita’ mediche, per vari presidi ospedalieri.

In esecuzione della deliberazione n. 3 del 13 gennaio 2023,

esecutiva, e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a

copertura di dieci posti a tempo indeterminato di dirigente medico –

disciplina medicina interna – area medica e delle specialita’

mediche – per i presidi ospedalieri della ASL Napoli 3 Sud.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere

esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le

modalita’ descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del

trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della

data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e’ prorogato al

primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

della modalita’ di partecipazione al concorso in questione, e’

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del

13 febbraio 2023 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it – Concorsi

– dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi

al Servizio gestione risorse umane – settore procedure concorsuali –

della A.S.L. Napoli 3 Sud – via Marconi n. 66 – Torre del Greco – il

martedi’ mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledi’

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD – TORRE DEL GRECO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di otorinolaringoiatria, per vari presidi ospedalieri.

In esecuzione della deliberazione n. 86 del 27 gennaio 2023,

esecutiva, e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico

disciplina otorinolaringoiatria, per i presidi ospedalieri della ASL

Napoli 3 Sud.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere

esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le

modalita’ descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del

trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della

data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e’ prorogato al

primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

della modalita’ di partecipazione al concorso in questione, e’

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del

13 febbraio 2023 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it – Concorsi

– dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi

al Servizio gestione risorse umane – Settore procedure concorsuali –

della A.S.L. Napoli 3 Sud – via Marconi n. 66 – Torre del Greco – il

martedi’ mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledi’

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD – TORRE DEL GRECO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia, area medica e delle specialita’ medica, per vari presidi ospedalieri.

In esecuzione della deliberazione n. 15 del 16 gennaio 2023,

esecutiva, e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a

copertura di quattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico

– disciplina neurologia – Area medica e delle specialita’ mediche –

per i presidi ospedalieri della ASL Napoli 3 Sud.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere

esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le

modalita’ descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del

trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della

data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e’ prorogato al

primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

della modalita’ di partecipazione al concorso in questione, e’

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del

13 febbraio 2023 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it – Concorsi

– dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi

al Servizio gestione risorse umane – settore procedure concorsuali –

della A.S.L. Napoli 3 Sud – via Marconi n. 66 – Torre del Greco – il

martedi’ mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledi’

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.