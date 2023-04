Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 28-03-2023 Sintesi: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI CONCORSO Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico specializzato in neurochirurgia, a tempo pieno ed indeterminato. … Ente: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Regione: SARDEGNA Provincia: SASSARI Comune: SASSARI Data di inserimento: 28-03-2023 Data Scadenza bando 27-04-2023

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONCORSO

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico specializzato in neurochirurgia, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 252

del 6 marzo 2023 e’ disposto l’avviso di pubblico concorso unificato,

per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,

di cinque posti di dirigente medico specializzato in neurochirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo

giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,

il termine e’ prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti

e delle modalita’ di partecipazione alla procedura concorsuale, e’

consultabile sul sito internet: www.aousassari.it – alla voce

«concorsi e selezioni».

Per ulteriori informazioni rivolgersi settore acquisizione

risorse umane – via Monte Grappa n. 82 – 07100 Sassari, tel.

079-2645653/636.

POLITECNICO DI BARI
CONCORSO
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Data Scadenza bando 27-04-2023

POLITECNICO DI BARI

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.

Si comunica che sono indette quattro procedure finalizzate al

reclutamento di quattro ricercatori, a tempo determinato, della

durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre

2010, n. 240, presso i Dipartimenti e nei settori concorsuali e

settori scientifico-disciplinari.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» – decorre il termine di trenta giorni

per la presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna delle

procedure sopra specificate, secondo le modalita’ indicate nei

decreti rettorali di emanazione dei bandi.

Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati,

contenente – tra le altre – le indicazioni dei requisiti di

ammissione, le modalita’ di presentazione delle domande, dei titoli e

delle pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice,

le modalita’ di svolgimento della selezione, e’ consultabile su

apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari, all’indirizzo:

https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti

COMUNE DI AREZZO
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di insegnante di scuola dell'infanzia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Data Scadenza bando 27-04-2023

COMUNE DI AREZZO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di insegnante di scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Il direttore del servizio personale rende noto che e’ indetto

concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo

pieno ed indeterminato, di quattro posti di categoria C, profilo

professionale insegnante di scuola dell’infanzia.

Data di scadenza per la presentazione delle domande: 27 aprile

L’avviso integrale e’ disponibile sul sito www.comune.arezzo.it

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
CONCORSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Data Scadenza bando 27-04-2023

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetto dal Comune di Castel Volturno concorso pubblico, per

soli esami, per la copertura di quattro posti di agenti di polizia

municipale categoria C. Posizione economica C1 a tempo pieno e

indeterminato. Il testo integrale del bando e’ reperibile sul sito

internet dell’ente http://www.comune.castelvolturno.ce.it/ sezione

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Le domande di

partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro trenta giorni

dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».