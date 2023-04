Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 2 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 24-03-2023 Sintesi: MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA CONCORSO Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore III livello a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resil … Ente: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: ROMA Data di inserimento: 24-03-2023 Data Scadenza bando 23-04-2023

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore III livello a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche «E. Magenes» del Consiglio nazionale delle ricerche, sede secondaria di Genova.

In attuazione del decreto direttoriale n. 3277 del 30 dicembre

2021 l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche «E.

Magenes» del CNR ha avviato due selezioni, per titoli e colloquio,

per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai

sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca»

2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un totale di due

unita’ di personale (una unita’ per ogni avviso) con profilo

professionale di ricercatore – III livello, presso Istituto di

matematica applicata e tecnologie informatiche «E. Magenes» – sede

secondaria di Genova, a valere sui fondi del Piano nazionale di

ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Componente 2 – Investimento

1.5.

Codice progetto: ECS_00000035 totale due ricercatori (un

ricercatore per ogni avviso).

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di tecnologo III livello e di due posti di ricercatore III livello a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionale delle ricerche, sedi di Roma e di Catania.

In attuazione del decreto direttoriale n. 3277 del 30 dicembre

2021 l’Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM) del CNR

ha indetto cinque procedure selettive per titoli e colloquio ai sensi

dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale

con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai

sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca»

2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un totale di

cinque (una per ogni avviso) unita’ di personale, di cui tre con

profilo di tecnologo III livello e due di ricercatore III livello,

presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi, sede di

Roma e di Catania, a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa

e resilienza PNRR Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.5.

Codice progetto: ECS_00000024 «Rome Technopole» – CNR CUP

B83C22002890005;

Bando n. 400.17.IMM.PNRR – un tecnologo III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.18.IMM.PNRR – un tecnologo III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.19.IMM.PNRR – un ricercatore III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.20.IMM.PNRR – un ricercatore III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.21.IMM.PNRR – un tecnologo III livello – sede di

Catania.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DI CATANIA

CONCORSO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore III livello, a tempo determinato

Si comunica che e’ pubblicato sul sito istituzionale del

Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione

Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR

https://selezionionline.cnr.it/ il seguente bando (N. 400.21 IMM

PNRR):

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.

8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con

contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi

dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «istruzione e ricerca«

2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di tre unita’ di

personale con profilo professionale di ricercatore III livello,

presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi – sede di

Catania del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate

esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica

disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo

https://selezionionline.cnr.it/

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e’ di

trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si

considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore

18,00 dell’ultimo giorno utile.

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, e’

prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

CONCORSO

Concorsi pubblici per la copertura di quattordici posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato

Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per l’assunzione

a tempo indeterminato presso l’Istituto superiore di sanita’:

un dirigente di ricerca per il Centro nazionale per la

prevenzione delle malattie e la promozione della salute – Codice

concorso: TI DR CNAPS 2023 01;

un dirigente di ricerca per il Dipartimento ambiente e salute –

Codice concorso TI DR DAMSA 2023 01;

un dirigente di ricerca per il Centro di riferimento per le

scienze comportamentali e la salute globale – Codice concorso: TI DR

SCIC 2023 01;

un dirigente di ricerca per il Centro nazionale sostanze

chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore – Codice

concorso: TI DR CNSC 2023 01;

un dirigente di ricerca per il Centro nazionale sangue – Codice

concorso: TI DR CNS 2023 01;

un dirigente di ricerca per il Dipartimento di malattie

cardiovascolari endocrino metaboliche e invecchiamento – Codice

concorso: TI DR MACA 2023 01;

un dirigente di ricerca per il Dipartimento malattie infettive

(area controllo e prevenzione delle infezioni) – Codice concorso: TI

DR DMI 2023 01;

un dirigente di ricerca per il Dipartimento malattie infettive

(area antimicrobico resistenza) – Codice concorso: TI DR DMI 2023 02;

un dirigente di ricerca per il Servizio tecnico-scientifico di

coordinamento e supporto alla ricerca – Codice concorso: TI DR CORI

2023 01;

un dirigente di ricerca per il Centro nazionale per la ricerca

HIV/AIDS – Codice concorso: TI DR CNAIDS 2023 01;

un dirigente tecnologo per il Servizio biologico – Codice

concorso: TI DT BIOL 2023 01;

un dirigente tecnologo per il Servizio Informatico – Codice

concorso: TI DT DG-INF 2023 01;

un primo tecnologo per la Direzione centrale delle risorse

umane ed economiche – Codice concorso: TI PT DRUE 2023 01;

un tecnologo per la Direzione centrale delle risorse umane ed

economiche – Codice concorso: TI TEC DRUE 2023 01.

I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili

presso il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area

«bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove e’

possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico

compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa,

con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio

di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

CONCORSO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato.

All’albo ufficiale on-line della Scuola normale superiore –

piazza dei Cavalieri n. 7 – Pisa e’ stato affisso il D.S.G. n. 149

del 3 marzo 2023 recante l’avviso della seguente selezione:

selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di

due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e

pieno, presso l’area Progetti e servizi ICT – Servizio infrastrutture

informatiche della Scuola normale superiore.

Titolo di studio richiesto:

titolo di studio universitario di primo livello di durata

almeno triennale e specificatamente:

laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo

ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004,

appartenente ad una delle seguenti classi: L-8 Ingegneria

dell’informazione; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-30 Scienze e

tecnologie fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35

Scienze matematiche;

oppure

laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del

decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti

classi: (09) Ingegneria dell’informazione; (21) Scienze e tecnologie

chimiche; (25) Scienze e tecnologie fisiche; (26) Scienze e

tecnologie informatiche; (32) Scienze matematiche.

Sono ammessi alla selezione anche coloro che siano in possesso di

un titolo universitario di livello superiore a quello indicato dai

punti precedenti e specificatamente:

diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento conseguito

in uno dei seguenti corsi di laurea: informatica, scienze

dell’informazione, matematica, fisica, chimica, ingegneria

informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria

elettronica;

oppure

laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto

ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle classi di lauree

specialistiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009, in modo diretto, ai

predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 3

della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009), indipendentemente

dalla classe del titolo di primo livello;

oppure

laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto

ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree

magistrali equiparate con D.I. 9 luglio 2009, in modo diretto, ai

predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 4

della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009), indipendentemente

dalla classe del titolo di primo livello.

Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in

possesso dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita

domanda entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 26 aprile

2023 esclusivamente per via telematica tramite la procedura

informatica dedicata PICA collegandosi al seguente link:

https://pica.cineca.it/sns Il testo integrale del bando relativo alla

predetta procedura di selezione, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione, e’ pubblicato all’albo on-line

della Scuola e nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it