MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di tecnologo III livello e di due posti di ricercatore III livello a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionale delle ricerche, sedi di Roma e di Catania.

In attuazione del decreto direttoriale n. 3277 del 30 dicembre

2021 l’Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM) del CNR

ha indetto cinque procedure selettive per titoli e colloquio ai sensi

dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale

con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai

sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca»

2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un totale di

cinque (una per ogni avviso) unita’ di personale, di cui tre con

profilo di tecnologo III livello e due di ricercatore III livello,

presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi, sede di

Roma e di Catania, a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa

e resilienza PNRR Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.5.

Codice progetto: ECS_00000024 «Rome Technopole» – CNR CUP

B83C22002890005;

Bando n. 400.17.IMM.PNRR – un tecnologo III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.18.IMM.PNRR – un tecnologo III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.19.IMM.PNRR – un ricercatore III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.20.IMM.PNRR – un ricercatore III livello – sede di

Roma;

Bando n. 400.21.IMM.PNRR – un tecnologo III livello – sede di

Catania.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione, VII livello, a tempo pieno e determinato.

L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale

del Parco Mellini 84, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, ai fini del reclutamento di un collaboratore di

amministrazione, settimo livello professionale, con contratto di

lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per

comuni esigenze della Presidenza, della Direzione generale e della

direzione scientifica in relazione alle attivita’ di supporto ai

progetti internazionali, con particolare riferimento conoscenza delle

lingue straniere.

Il bando di concorso, con i relativi allegati, sara’ pubblicato

sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente

indirizzo www.inaf.it/ – sezione «Lavora con noi», sottosezione

«Amministrativi a tempo determinato».

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta

secondo le modalita’ indicate nel predetto bando di concorso e

corredata di tutta la documentazione necessaria, dovra’ essere

inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami», fermo restando che, qualora la scadenza del

predetto termine coincida con un giorno festivo, la stessa verra’

differita al giorno immediatamente successivo non festivo.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione, VII livello, a tempo pieno e determinato della durata di due anni.

Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) –

Osservatorio astronomico di Capodimonte, Napoli indice concorso

pubblico, per titoli ed esame, ai fini del reclutamento di due posti

di collaboratore di amministrazione, settimo livello professionale,

con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a

tempo pieno, della durata di due anni, di cui il primo per lo

svolgimento delle attivita’ di reporting/rendicontazione (profilo 1),

e il secondo per lo svolgimento delle attivita’ di gestione delle

risorse umane (profilo 2) nell’ambito delle proposte progettuali: 1)

«IR0000034 STILES: Strengthening the Italian leadership in ELT and

SKA», CUP: C33C22000640006; 2) «IR0000012 – CTA+», CUP:

C53C22000430006; 3) «IR0000038 – EMM: Earth-Moon-Mars», CUP:

C53C22000870006, presentate a seguito dello avviso pubblico del 28

dicembre 2021, n. 3264, e ammesse a finanziamento nell’ambito degli

«Interventi» previsti dalla «Missione 4», denominata «Istruzione e

ricerca», «Componente 2», denominata «Dalla ricerca alla impresa»

(«M4C2»), «Linea di investimento 3.1», denominata «Rafforzamento e

creazione di infrastrutture di ricerca», del «Piano nazionale di

ripresa e resilienza» (PNRR»).

Il testo integrale del bando sara’ disponibile sul sito internet

dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto nazionale di astrofisica

Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli www.oacn.inaf.it/

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo

lo schema allegato al bando, dovra’ essere inoltrata entro il termine

di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» – tramite una delle modalita’ indicate

nel bando stesso.

UNIVERSITA’ DI CATANIA

CONCORSO

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per varie aree.

Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito

internet https://www.unict.it – sono stati pubblicati i seguenti

bandi di selezione pubblica per l’assunzione di personale

tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, presso questo Ateneo:

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di

una unita’ di personale di categoria EP, posizione economica EP1,

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a

tempo pieno, per le esigenze dell’area della progettazione, dello

sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Universita’ degli studi

di Catania;

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di

una unita’ di personale di categoria EP, posizione economica EP1,

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a

tempo pieno, per le esigenze dell’area dei sistemi informativi

dell’Universita’ degli studi di Catania.

Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica devono

essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni,

decorrenti dal giorno successivo a quello della presente

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – secondo

le modalita’ riportate in ciascun bando.

I bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul

sito internet dell’Ateneo di Catania: https://www.unict.it – alla

sezione «Bandi, gare e concorsi».

UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di centocinquantotto posti di ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per

il reclutamento di centocinquantotto ricercatori con rapporto di

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per

lo svolgimento di attivita’ di ricerca, di didattica, di didattica

integrativa e di servizio agli studenti, a valere sulle risorse PNRR

(codice di riferimento 1_PNRR_RTDA_2023), come di seguito

specificato:

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate

dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non

oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – secondo le modalita’ previste

dai bandi di selezione i cui testi integrali sono disponibili sul

sito internet istituzionale dell’Universita’ degli studi di Napoli

Federico II al seguente indirizzo:

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/re

clutamento-ricercatori-a-tempo-determinato

Il responsabile del procedimento e’ la dott.ssa Antonella Sannino

– capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore – via

Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel.

081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it –

antonio.limongelli@unina.it – carmine.vecchione@unina.it