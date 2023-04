Il ritrovamento del corpo senza vita di una donna a Posillipo, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, ha subito fatto pensare ad un mistero da risolvere. La vittima, una donna di apparente età compresa tra i 40 e i 45 anni, l’hanno trovata senza documenti e senza effetti personali, il che ha reso difficile l’identificazione della stessa. L’area dove è rinvenuto il corpo è poco frequentata, soprattutto di notte, il che ha fatto sorgere il sospetto che la donna potesse essere stata vittima di un omicidio. Tuttavia, la successiva perquisizione degli abiti indossati dalla vittima non ha rivelato alcun segno di violenza.

Gli inquirenti, per cercare di fare luce sull’accaduto, hanno quindi iniziato a scandagliare l’elenco delle persone scomparse, ma non sono riusciti a trovare alcun riscontro. È stato solo in seguito, grazie ad una ricognizione medica più accurata, che si è scoperto che la vittima presentava dei fori da ago sulle braccia, il che ha fatto ipotizzare che la donna potesse essere tossicodipendente.

Ma questa ipotesi, da sola, non spiega ancora tutto. Infatti, è difficile ipotizzare i motivi per cui la vittima si trovava nell’area verde adiacente ad un edificio disabitato da tempo. Potrebbe trattarsi di una tossicodipendente che ha deciso di passare lì la notte, oppure di una donna che ha subito un malore improvviso mentre si trovava in quel luogo.