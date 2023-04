Il Bonus casalinghe da 400 euro è un beneficio finanziario che potrà essere erogato dal primo luglio 2023. L’obiettivo del Bonus è quello di aiutare le madri single e le casalinghe (o i padri) che si trovano fuori dal mondo lavorativo per scelta o costrizione. Il Bonus è esente da imposte e sarà destinato alle attività domestiche. L’importo erogato sarà calcolato sulla base dell’Isee.

La dotazione finanziaria prevista per il Bonus casalinghe è di 3 milioni di euro l’anno a partire dal 2020. Tuttavia, è importante notare che i beneficiari non riceveranno un accredito in contante, ma potranno accedere gratuitamente a corsi di formazione per acquisire maggiori competenze culturali e lavorative.

Il Bonus casalinghe è un’importante misura di sostegno alle donne e agli uomini che si occupano della casa e che si trovano in difficoltà economiche. Nonostante la finalità iniziale fosse quella di aiutare le madri single e le casalinghe, il Bonus può essere richiesto da chiunque si trovi in una situazione di difficoltà economica.