Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno recentemente effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi in particolare in alcune zone della città come via Settetermini, piazza Imbriani e il parco Penniniello. Nel corso dell’operazione, sono identificate ben 49 persone, di cui 16 risultavano avere precedenti penali, e sono controllati 19 veicoli.

L’obiettivo di questo servizio straordinario è quello di garantire maggiore sicurezza e controllo sul territorio, in particolare in zone dove potrebbero verificarsi fenomeni di illegalità e delinquenza. Grazie alla presenza degli agenti, è stato possibile effettuare un controllo accurato delle persone e dei veicoli presenti, scongiurando eventuali situazioni di pericolo e prevenendo la commissione di reati.

L’attività svolta dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata è sicuramente un’azione importante per il mantenimento della sicurezza sul territorio e per la tutela dei cittadini. La presenza costante delle forze dell’ordine rappresenta un deterrente per chiunque abbia intenzione di commettere reati o di disturbare l’ordine pubblico, e contribuisce a creare un clima di maggiore tranquillità e serenità tra la popolazione.