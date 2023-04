L’Inps ha reso nota la nuova versione del Portale Famiglie, dedicato alle prestazioni connesse alla genitorialità, che include una nuova funzionalità relativa al monitoraggio dell’accesso al bonus sociale per gas ed energia. Tale bonus è infatti riconosciuto alle famiglie in situazioni di disagio economico per far fronte alle spese energetiche. La nuova funzionalità consente al cittadino di conoscere la propria situazione in merito al riconoscimento del bonus sociale, fornendo informazioni su Protocollo DSU, l’anno di presentazione della DSU e la data di trasmissione. Il Portale Famiglie Inps richiede l’autenticazione tramite credenziali digitali (Spid, Cie o Cns) per accedere al servizio.

Per il riconoscimento del bonus sociale in riferimento all’anno 2023 occorrono alcuni requisiti, come un ISEE fino a 15mila euro, un ISEE fino a 20mila euro per coloro che hanno almeno 4 figli a carico, il titolo di reddito di cittadinanza e il titolo di pensione di cittadinanza. L’Inps trasmette ogni mese le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) al Sistema Informatico Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A. e ad ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) per identificare i soggetti che hanno diritto al bonus sociale. Successivamente, Acquirente Unico S.p.a. provvede ad inoltrare ai fornitori di energia, gas e acqua i nomi dei beneficiari del bonus.