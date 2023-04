Un elenco di bonus a cui si ha diritto e bisogna sapere quali siano e come richiederli per poter beneficiare di eventuali agevolazioni e vantaggi economici. In particolare, ci sono numerosi sostegni economici per le famiglie, come la carta risparmio spesa, che permette di acquistare beni di prima necessità per coloro che hanno un reddito entro i 15 mila euro. Inoltre, ci sono altri bonus come il bonus cultura, che prevede due buoni da 500 euro cumulabili, la carta cultura giovani per le famiglie con un ISEE sotto i 35 mila euro e la carta merito destinata ai diplomati con il massimo dei voti. Il bonus psicologo è disponibile per coloro che hanno un ISEE sotto i 50 mila euro e vogliono usufruire di cure specialistiche, mentre il bonus trasporti prevede un credito di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento fino a dicembre 2023.

Per le bollette e il caro costi, c’è il bonus sociale che scatta automaticamente per coloro che hanno un ISEE che non supera i 15 mila euro e l’assegno unico per i figli a carico che è erogato dal 7° mese di gravidanza fino al 21esimo anno di età. Infine, il bonus caldaia è disponibile per sostituire la caldaia e migliorare i consumi e i relativi costi.