L’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee della Circumvesuviana, ha comunicato che a causa di un guasto al treno delle ore 15:12 da Sorrento per Napoli, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Pompei Scavi Villa dei Misteri e Torre Annunziata. Questo ha causato la soppressione del convoglio partito da Napoli alle 15:54 e diretto a Sorrento tra Torre Annunziata e Sorrento. La situazione è particolarmente difficile per pendolari e turisti, che spesso si trovano a dover fare i conti con soppressioni, ritardi e misteri irrisolti. Non sono mancate anche in questo le “scene epiche” di turisti a piedi sui binari con i loro bagagli così come nella foto di Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti.

Purtroppo, questo non è il primo problema che la Circumvesuviana ha incontrato negli ultimi tempi. La linea ferroviaria, che serve molte località turistiche tra Napoli e la costiera amalfitana, ha subito diverse interruzioni di servizio e ritardi nell’ultimo periodo. La Circumvesuviana è un importante mezzo di trasporto per i residenti e i turisti della zona, ma sembra che l’Ente Autonomo Volturno abbia bisogno di maggiori investimenti per mantenere la linea ferroviaria in buone condizioni e garantire un servizio affidabile e puntuale.