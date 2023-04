Incidente avvenuto sulla strada statale 145/VAR, che ha coinvolto più autovetture, ha causato la chiusura provvisoria della galleria di Santa Maria di Pozzano, situata tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli. L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento, al fine di procedere alla riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.

Attualmente la circolazione è deviata lungo la ex SS145, al fine di garantire la viabilità nella zona. Si raccomanda pertanto ai conducenti di adottare comportamenti prudenti e di rispettare le indicazioni delle autorità presenti sul luogo dell’incidente.

La chiusura della galleria di Santa Maria di Pozzano può causare disagi alla circolazione stradale, soprattutto per coloro che si spostano tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Si consiglia pertanto di prestare attenzione alle informazioni aggiornate riguardanti la viabilità nella zona, al fine di evitare possibili rallentamenti o code lungo il percorso.