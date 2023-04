Ieri mattina, una donna di 45 anni di nazionalità dominicana è precipitata dal balcone della sua abitazione a Viterbo. La donna l’hanno trovata riversa a terra e, nonostante i soccorsi tempestivi, è deceduta in ospedale a causa dei traumi riportati. Al momento, la polizia sta indagando sulla morte della donna e non esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Il compagno della vittima, un bracciante agricolo che lavora presso un’azienda del capoluogo, è rintracciato dagli investigatori che stanno accertando se fosse al lavoro al momento della tragedia.

La morte della donna ha scosso la comunità locale e ha portato alla ribalta il tema della violenza domestica e della sicurezza delle donne. Molte donne, infatti, subiscono ogni giorno violenze e soprusi da parte dei loro compagni o ex compagni, e spesso non denunciano per paura di ritorsioni o per mancanza di supporto. Ma chiaramente non è chiaro se sia questo o meno il caso.