Tragica morte di una donna a seguito della caduta dal balcone con il suo bambino di sei anni in braccio, avvenuta questa mattina a Celano. Un evento che ha suscitato grande shock e dolore nell’opinione pubblica. La donna, di soli 37 anni, si trovava sul balcone della sua abitazione nel rione di Santa Maria quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio e è caduta nel vuoto con il figlio tra le braccia. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, la donna non ha potuto essere salvata ed è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto con il suolo. Non esclude un gesto premeditato, ma si indaga.

Fortunatamente il bambino è prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Gemelli di Roma, dove è sottoposto a tutte le cure necessarie. Al momento, il piccolo sembra essere fuori pericolo, ma dovrà comunque essere monitorato attentamente per eventuali complicazioni a seguito del trauma subito.

La comunità di Celano e dintorni è in lutto per la prematura scomparsa della giovane madre, e si stringe intorno al piccolo e alla sua famiglia in questo momento di dolore e difficoltà. Resta ancora da stabilire le cause che hanno portato alla tragedia, e le autorità competenti stanno svolgendo tutte le indagini necessarie per fare chiarezza sulla vicenda.