Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ieri sera in via Cantani, dove hanno fermato un uomo a bordo di un’auto. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato una balestra lunga 30 cm e un dardo lungo 15 cm nel bagagliaio dell’auto. Il sospettato è identificato come un 20enne napoletano con precedenti penali. Gli agenti lo hanno denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, reato previsto dall’articolo 704 del Codice Penale italiano.

La balestra è un’arma che spara dardi a una velocità elevata e può causare gravi lesioni o addirittura la morte. Pertanto, il possesso di questa arma è considerato un reato grave.

La polizia ha confermato l’importanza del controllo del territorio per prevenire la criminalità e garantire la sicurezza pubblica. La scoperta di armi illegali come la balestra evidenzia l’importanza di questi controlli e la necessità di continuare a lavorare per contrastare il traffico di armi e la diffusione della violenza.