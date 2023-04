I carabinieri della stazione di Anacapri, insieme al personale della polizia municipale, hanno avviato un’indagine dopo la diffusione di un video su TikTok che simulava una gara motociclistica clandestina. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta che le immagini riguardavano un evento avvenuto nella località del faro di Punta Carena e via Nuova del faro, dove quattro giovani residenti sull’isola, tutti maggiorenni e incensurati, hanno gareggiato su motoveicoli, raggiungendo velocità fino a 160 km/h.

I due conducenti dei motoveicoli sono sanzionati e le autorità hanno inviato le immagini alle forze dell’ordine locali per individuare tutti i protagonisti del video e sanzionarli come meritano. Il parlamentare Francesco Borrelli ha commentato l’episodio, definendolo un esempio di irresponsabilità che deve essere stroncato prima che causi altre vittime sulla strada per colpa di criminali sulle due ruote.