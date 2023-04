Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada Nazionale nel territorio del comune di Monteforte Irpino, causando ferite a entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti. La collisione ha coinvolto un trattore cingolato e una vettura. L’impatto così violento da costringere i due feriti a ricorrere alle cure ospedaliere, mentre i carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro. La strada è rimasta chiusa al traffico fino a quando non sono completate le operazioni di rimozione dei veicoli e di messa in sicurezza della zona.

La strada Nazionale che collega Avellino con il Mandamento è una delle arterie più importanti della zona, utilizzata da numerose persone ogni giorno per lavoro o per motivi personali. L’incidente ha quindi causato disagi significativi, sia in termini di traffico che di ritardi.

Sul tema della sicurezza stradale è necessario fare sempre di più per prevenire questi gravi incidenti. La riduzione della velocità, l’uso di cinture di sicurezza e l’adozione di comportamenti responsabili alla guida sono solo alcuni dei fattori che possono contribuire a prevenire incidenti stradali mortali.