Ieri alle ore 14:06 un sisma di magnitudo 4.4 ha fatto tremare la città di Catania, avvertendosi fino a Siracusa. Fortunatamente, il terremoto non ha causato danni significativi perché ha avuto origine in mare, tra Catania e Aci Castello, a sei chilometri dalla costa e a 17 chilometri di profondità. Nonostante ciò, molte persone sono uscite di casa e si sono riversate per le strade, in attesa di capire cosa stesse accadendo. Alcuni centri commerciali della città sono evacuati per precauzione, ma poco dopo quasi tutte le aziende hanno ripreso l’attività.

La Protezione Civile ha effettuato una prima ricognizione, rilevando che non ci sono danni significativi alle strutture e alle infrastrutture del territorio interessato. In particolare, gli edifici dei comuni più vicini all’epicentro, tra cui Valverde, San Gregorio di Catania e Acireale, non hanno subito lesioni.

Secondo il sismologo Raffaele Azzaro, l’evento sismico è di magnitudo contenuta per un sisma di natura tettonica. La scossa è avvertita principalmente per la profondità e la vicinanza alla costa dell’epicentro.