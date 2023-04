Il Bonus Sostegno al Reddito, noto anche come bonus SAR 2023 o bonus disoccupati, è un’indennità destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro dopo aver avuto contratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato. In questo articolo, approfondiremo i principali aspetti del bonus SAR e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Il SAR è destinato esclusivamente ai lavoratori che hanno firmato un contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (compresi quelli in apprendistato), ma che hanno perso il lavoro e sono ora in stato di disoccupazione. La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti: un’agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore), un datore di lavoro (utilizzatore) e uno o più lavoratori (somministrati o in somministrazione) assunti dal somministratore e inviati in missione presso l’utilizzatore.

I requisiti

Per ottenere il bonus SAR, è necessario essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver svolto almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore in caso di lavoro part-time) nell’ultimo anno dall’ultimo giorno di lavoro in somministrazione. In alternativa, è possibile ottenere il bonus se si è in disoccupazione da almeno 45 giorni e si è terminato l’iter in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) o se si è disoccupati da almeno 45 giorni e si è maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore in caso di lavoro part-time) durante l’ultimo anno dall’ultimo giorno effettivo di lavoro con contratto in somministrazione.

L’importo del bonus SAR corrisponde a 1.000 euro al lordo delle imposte per i disoccupati con i requisiti del primo o del secondo punto sopra indicato e a 780 euro al lordo delle imposte per i disoccupati con i requisiti del terzo punto. La richiesta del bonus deve essere effettuata dopo che il beneficiario è diventato disoccupato da almeno 45 giorni, ma deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter fare domanda di sostegno al reddito. La richiesta deve essere presentata nello spazio compreso tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.