Il Bonus spesa 600 euro rappresenta un importante sostegno economico per le famiglie in difficoltà, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. La misura ha lo scopo di aiutare le famiglie a far fronte all’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità e dei farmaci, che in questi ultimi anni è particolarmente accentuato. Per accedere al bonus, è necessario rispettare i requisiti stabiliti dal proprio Comune di residenza e presentare una domanda completa di tutti i documenti richiesti. Ogni Comune ha i propri criteri di assegnazione e la ripartizione delle somme avviene in base al numero di abitanti e all’indice di povertà.

È importante sottolineare che il Bonus spesa 600 euro è un contributo una tantum, ovvero può essere richiesto soltanto una volta dal nucleo familiare e può essere erogato soltanto una volta accettata la domanda.