Un giovane si è lanciato dal ponte della panoramica ad Ariano Irpino, in un tentativo di suicidio. Tuttavia, il giovane ha avuto “fortuna” nel scegliere la traiettoria meno impervia, essendo avvolta da vegetazione, rami e arbusti, il che ha impedito che il gesto avesse conseguenze tragiche. Il giovane è soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari.

Nonostante la stessa altezza del ponte dal quale sono morte sei persone dal 2002 ad oggi, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Solo qualche giorno fa, l’impresa che si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione della rete metallica anti scavalco e di protezione sulla parte alta del ponte, ha effettuato le prime misurazioni.