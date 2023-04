Tragica morte oer Gianluca Claudio Russo, imprenditore del settore di pompe funebri di Santa Maria a Vico. L’incidente è accaduto questa notte, poco dopo l’1 e 30, quando Russo ha perso il controllo della sua Jeep Renegade ed è finito contro il muro di cinta di un caseificio lungo via Ficucelle, difronte all’Anthony bar. Secondo le informazioni riportate, il personale del 118 è giunto tempestivamente sul posto, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Russo. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise è stato necessario per estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto, indicando la gravità dell’impatto.

La salma di Russo è trasferita al reparto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per ulteriori accertamenti. Questo triste evento rappresenta una grande perdita per la comunità di Santa Maria a Vico e per tutti coloro che conoscevano e apprezzavano Gianluca Claudio Russo.

Le pompe funebri di Russo, che portano il suo nome, erano una presenza consolidata nella zona e rappresentavano una scelta affidabile per le famiglie che avevano bisogno di assistenza in momenti difficili. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella comunità locale e nella sua professione.