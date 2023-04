Questa notte i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele 37 per un incendio che ha coinvolto una paninoteca. Le fiamme hanno avvolto la serranda del locale, causando anche danni alle pareti esterne, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e la matrice dell’incendio, e al momento nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o se dietro l’incendio ci sia stata una volontà dolosa.

L’incendio ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno visto le fiamme e il fumo nero provenire dalla paninoteca. Sono stati subito allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona circostante.

La paninoteca, intanto, rimane chiusa per i lavori di riparazione e per consentire alle autorità di svolgere le indagini del caso. I proprietari del locale hanno espresso grande sgomento per quanto accaduto e si sono detti disponibili a collaborare con le autorità per fare chiarezza sull’episodio.