Il Napoli ad un passo dal terzo scudetto della sua storia, ma la festa potrebbe creare alcuni problemi per i pendolari che utilizzano la Circumflegrea. Infatti, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che alcune fermate della linea saranno chiuse domani negli orari in cui è prevista la celebrazione per il trionfo del Napoli qualora i risultati sul campo garantiscano il successo matematico. Secondo quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, a partire dalle 17:11 di domenica 30 aprile e fino al termine del servizio, le stazioni di Piave-Traiano-La Trencia e Pisani saranno chiuse al pubblico e i treni non effettueranno fermata in tali impianti. Questa decisione è presa a seguito di un’ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Napoli.

Tuttavia, l’EAV ha anche precisato che il provvedimento di chiusura delle fermate sarà annullato se la vittoria dello scudetto non sarà confermata dai risultati. In ogni caso, questa notizia potrebbe causare qualche disagio per i pendolari che utilizzeranno la Circumflegrea domani sera.