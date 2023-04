Una zona rossa pedonalizzata, dalle 12 di domenica alle 4 del mattino, e il rafforzamento del trasporto pubblico “per evitare le scorribande di auto e moto e garantire una festa in sicurezza”. Questo il piano predisposto dal Comune di Napoli in occasione della possibile festa scudetto del Napoli qualora i risultati delle partite di domenica garantissero l’aritmetica vittoria del tricolore da parte degli azzurri. Delle misure si è discusso nel corso del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura che ha deciso per lo spostamento della partita Napoli-Salerniitana da sabato a domenica.

“Si è arrivati alla conclusione che auspicavamo – ha detto il sindaco partenopeo Manfredi illustrando le misure – concentrando nella stessa giornata le due partite di Napoli e Lazio. Una richiesta che abbiamo fatto per garantire il migliore utilizzo delle risorse in campo, dai trasporti ai vigili urbani, in un fine settimana lungo e denso di eventi, dal Comicon alla partita di basket, al primo Maggio con una serie di eventi in città. Eventi che richiedono uno spiegamento di forze straordinario. Napoli deve dimostrare la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa. E poi analogamente garantire soprattutto nell’area del centro storico che questa festa si faccia essenzialmente a piedi e non si facciano scorribande di auto e motorini che potrebbero essere incompatibili.

Per questo si creera’ una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà dalle 12 di domenica e qualora ci sarà la festa durerà fino alle 4 di notte, con il presidio di 80/90 varchi da parte di Polizia Municipale e forze dell’ordine e ci sarà il presidio di alcuni monumenti individuati insieme alla Soprintendenza per evitare eccessi e danni”. “C’è un grande lavoro con Anm e Ferrovie dello Stato – ha p0roseguito Manfredi – per garantire una frequenza aumentata dei trasporti con il prolungamento dei servizi fino a mezzanotte e per garantire la mobilità. Sono convinto che sarà una bellissima festa, dove tutti potranno esprimere la propria gioia con grande responsabilità. Napoli – ha concluso il primo cittadino partenopeo – è una città che sa festeggiare e lo dimostreremo”.