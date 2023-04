Nell’ambito di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Casoria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta di questa Procura, nei confronti di due soggetti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio aggravato. L’attività investigativa ha avuto ad oggetto quanto accaduto la notte del 18 dicembre scorso, quando un 44enne della zona si è presentato presso l’Ospedale di Frattamaggiore con numerose e gravi ferite d’arma da taglio in zone vitali del corpo, riportate, a dire della stessa vittima, in seguito ad un tentativo di rapina finito male.

Le indagini hanno consentito di far luce sulla reale dinamica degli eventi. In sostanza, l’aggressione è scaturita da una lite per futili motivi, avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale di Casavatore, durante la quale gli odierni indagati, armati di coltello e di forbici, si sono scagliati con violenza contro la vittima sferrando al suo indirizzo diversi fendenti con l’obiettivo inequivocabile di cagionarne la morte.

Fondamentale è risultata l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza che, pur non riprendendo esattamente il luogo dove sono avvenuti i fatti, hanno comunque fornito gli elementi necessari per dare impulso alle attività tecniche successive, dalle quali è emerso un quadro indiziario assolutamente solido a carico dei destinatari della misura custodiale. Gli stessi, una volta espletate le formalità di rito, saranno tradotti rispettivamente presso le case circondariali di Poggioreale e di Pozzuoli, ove permarranno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.