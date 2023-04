La storia di Federica è una di quelle che lasciano un segno nel cuore di chi le ascolta. Una vita interrotta troppo presto, ma che ha lasciato un messaggio importante a tutti coloro che l’hanno conosciuta e seguita durante la sua battaglia contro la malattia: la forza di lottare fino alla fine e di non arrendersi mai. Ornella Auzino, la madre di Federica, ha deciso di condividere la storia della sua piccola con i suoi follower sui social, in una sorta di diario che racconta la lotta di Federica contro il tumore e la dedizione del personale medico del Santobono. In questo modo, Ornella ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica e della cura delle malattie, ma anche sulla forza e la determinazione che possono scaturire dalle difficoltà e dalle prove che la vita ci mette di fronte.

Federica è stata una ragazza straordinaria, sempre sorridente e con un grande coraggio. Nonostante la malattia, ha continuato a lottare fino all’ultimo respiro, lasciando un segno profondo nella vita di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Originaria del Cilento ha lottato come ha potuto contro un male incurabile, appena qualche settimana fa l’incontro con il noto pizzaiolo Errico Porzio con cui Federica aveva passato qualche minuto. Ornella ha promesso di continuare a raccontare la storia di Federica e di tutto quello che hanno vissuto insieme, perché la memoria della figlia possa restare viva e il suo messaggio di forza e di speranza possa continuare a ispirare chiunque sia costretto ad affrontare una difficoltà.