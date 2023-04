Su indicazione del Rettore Lucio d’Alessandro, l’Università Suor Orsola, oggi 27 aprile 2023 alle ore 10:15, in coincidenza dell’avvio del Senato Accademico, ha sospeso ogni attività didattica e di ricerca per un minuto in tutte le sedi dell’Ateneo ed ha osservato un minuto di silenzio: “è venuta a mancare una nostra collega, Federica Rivoli, rappresentante della commissione Paritetica in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva e neuro scienze cognitive”. Aveva 23 anni. “È nostro desiderio rivolgere un pensiero a Federica e ricordarla. La notizia, appena ricevuta, ha lasciato noi tutti sgomenti”, fanno sapere gli studenti.

Tanto il dolore espresso per Federica da parte degli amici studenti, definita come una ragazza brillante con ottimi risultati nel suo percorso di studi.