I carabinieri forestale di Roccarainola e Marigliano, nell’ambito dei controlli in materia agroalimentare, e dei controlli a tutela dei marchi di origine protetta quali Dop ed Igp procedevano ad un accertamento presso una ditta del Nolano. I militari riscontravano la presenza di circa 500 chili di generi alimentari sprovvisti di riferimenti riguardanti la rintracciabilità della filiera agroalimentare in violazione alle normative di settore. I carabinieri forestale accertavano anche la presenza di marchi tutelati da prodotti Dop, in particolare si verificava la vendita dei pregiati pomodorini del piennolo del Vesuvio tutelati dal consorzio del pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop.

Questi prodotti, secondo i CC Forestale, erano venduti senza seguire le norme afferenti il disciplinare di produzione. Un quarantenne del posto pertanto è sanzionato per un importo di 6500 euro e la merce è posta sotto sequestro.