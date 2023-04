Il paese di Montella, in provincia di Avellino, si è trovato di fronte ad un terribile evento, un 71enne ex vigile urbano è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. La notizia ha destato sconcerto e sgomento nella comunità locale, e le indagini sono state avviate per cercare di fare luce sulla vicenda. Sono stati parenti e vicini di casa ad allertare i soccorsi, preoccupati per l’assenza di notizie dell’uomo. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta immediatamente, ma purtroppo al loro arrivo hanno trovato l’uomo già deceduto. Il corpo è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto per i riscontri del caso.

La morte di questo uomo ha sconvolto l’intera comunità di Montella, soprattutto perché si tratta di una persona molto conosciuta e rispettata in paese. L’ex vigile urbano aveva trascorso gran parte della sua vita al servizio della comunità, ed era stimato e rispettato da tutti.

Le indagini sulle cause della sua morte sono ancora in corso, e gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. In ogni caso, la comunità di Montella si stringe attorno alla famiglia dell’uomo, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà in questo difficile momento.