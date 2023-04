In questi giorni, la provincia di Salerno è colpita da due attacchi contro altrettanti sindaci, con l’esplosione di ordigni a 24 ore di distanza l’uno dall’altro. Il primo attacco è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile contro il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, mentre il secondo attacco è avvenuto la notte scorsa contro il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara Fortunatamente, non si sono registrati feriti in entrambi gli episodi, ma il fatto stesso è estremamente preoccupante. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un’intimidazione, ma si stanno effettuando indagini per stabilire se ci sia un collegamento tra i due attentati.

La sindaca del vicino comune di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha espresso la sua solidarietà ai colleghi sindaci colpiti dagli attacchi, ma ha anche sottolineato che non sono solo loro ad essere sotto attacco, ma tutta l’area dell’Agro nocerino-sarnese.

Zuottolo ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza su questi episodi e su quelli degli ultimi mesi ai danni degli amministratori locali del comprensorio, e ha chiesto il sostegno concreto dello Stato per far fronte a questa situazione preoccupante.

Anche il senatore di Fdi, Antonio Iannone, ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando l’importanza di non sottovalutare questi attacchi e di essere vicini alle vittime.