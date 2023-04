Sono stati pubblicati i bandi di concorso per le Scuole militari dell’Esercito italiano “Nunziatella” e “Teulie'”, la Scuola sottufficiali e i volontari in ferma iniziale (Vfi) – secondo blocco. Lo riferisce un comunicato stampa dell’ufficio stampa dell’Esercito. Per l’ammissione alle Scuole militari dell’Esercito “Nunziatella” di Napoli e “Teulie'” di Milano sono disponibili 140 posti. Sara’ introdotto nell’ambito del Liceo scientifico della Scuola militare Teulie’ l’indirizzo “Scienze Applicate” che prevede l’incremento delle discipline informatiche e scienze naturali. Si e’ aperto l’8 aprile il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 26esimo corso biennale (2023-2025) di 137 allievi marescialli. Sara’ possibile candidarsi fino al prossimo 8 maggio.

E’ possibile, inoltre, presentare la propria candidatura per il concorso Vfi – secondo blocco fino al prossimo 11 maggio. Sono 2.150 i posti a concorso, in questo blocco. Se anche tu vuoi vivere una straordinaria esperienza formativa e professionale che ti consentira’ di vincere ogni sfida, non perdere tempo e presenta la tua domanda. Bandi di concorso e modalita’ di invio delle candidature sono reperibili al link concorsi e arruolamenti.