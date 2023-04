“Abbiamo deciso di eliminare la domanda per il rinnovo dell’esenzione del ticket sanitario per le persone che hanno compiuto 65 anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social settimanale. Durante la diretta il governatore ha anche riferito: “L’Eav ha assunto 23 capotreni, e in 3 anni significa che abbiamo assunto 1100 giovani. Per i capitreno partono i lavori di formazione”.

“Si è concluso l’iter amministrativo per lo stadio Collana al Vomero che nel corso della prima settimana di maggio sarà riconsegnato alla Regione”. Lo ha detto il presindente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciando un finanziamento di 15 milioni di euro per “rifare tutto e decine di palestre per il quartiere”. De Luca ha anche detto che si sta lavorando per ipotizzare anche la realizzazione di 200 posti auto sotto il Collana al servizio del quartiere. “Sarà una vera rivoluzione”, ha proseguito. Interventi previsti anche a Barra per altri 2 milioni per rifare il Palazzetto e ristrutturare di nuovo la piscina che è stata vandalizzata. “Anche questo sarà un intervento molto bello sul piano dello sport”, ha concluso De Luca.