Nella notte una voragine si è aperta nella carreggiata di via del Cassano, quartiere di Secondigliano, periferia di Napoli. L’evento si è verificato gradualmente, probabilmente a causa della pioggia che ha colpito la città in modo intenso per tutta la notte. Fortunatamente, nessun veicolo o persona è coinvolto nell’incidente. Immediatamente dopo il verificarsi della voragine, sono intervenuti i soccorritori della Protezione Civile e i vigili del fuoco, che hanno presidiato l’area e messo in atto le necessarie misure di sicurezza per evitare ulteriori incidenti. Nelle prime ore della mattinata, la voragine si è ulteriormente allargata raggiungendo un diametro di dieci metri e una profondità di circa otto metri. La zona è presidiata dalla polizia locale, che ha provveduto a deviare il traffico su Corso Secondigliano e Via de Pinedo per garantire la sicurezza dei cittadini.

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro i tecnici dell’Abc (Azienda napoletana per i servizi pubblici) per effettuare le verifiche necessarie sulle due condotte fognarie e sui sottoservizi presenti nell’area del crollo. È temporaneamente sospesa la fornitura di acqua e gas nella zona, ma l’Abc sta valutando l’installazione di colonnine per il rifornimento di acqua nella zona, al fine di ridurre al minimo i disagi per i residenti.