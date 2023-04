Parte dell’edificio abbandonato da anni delle ex terme ‘La salute’ a Pozzuoli (Napoli), in via Francesco Babbo, nella notte è crollato su un pub e su alcuni box auto. Non si registrano feriti. Sul posto, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, è in corso la stima dei danni alle cose. Tecnici stanno effettuando rilievi ed indagini strutturali per evitare nuovi possibili crolli.

“Le continue scosse anche se di bassa intensità danneggiano il patrimonio immobiliare della città. Indebolisce soprattutto quello fatto di costruzioni non antisismiche e cioè di costruzioni in muratura tradizionale. Quindi occorrerebbe strutturare una legge speciale per Pozzuoli e i comuni soggetti a bradisismo sulla falsa riga del contenuto dell’ordine del giorno che ho fatto approvare in parlamento sul superbonus con il parere positivo del governo e il voto quasi unanime della camera”. Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) per il quale è tempo di intervenire “con decisione sui Campi Flegrei per prevenire disastri e tragedie invece che correre ai ripari dopo”.