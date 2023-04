Il video che circola sui social network, che ritrae quattro presunti ladri in azione a Scafati, ha sollevato preoccupazione e indignazione tra i cittadini della città campana. I quattro individui, ripresi con un telefono cellulare, sarebbero impegnati in una serie di furti e rapine che avrebbero colpito diversi cittadini nei mesi precedenti. Secondo quanto riportato dai media, il gruppetto avrebbe agito con grande disinvoltura, entrando nelle case, rubando auto e moto, biciclette e tutto ciò che si trovava sulla loro strada. Il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: i quattro si muovono rapidamente e con grande agilità, sfruttando ogni minima opportunità per portare a termine i loro colpi.

Il video che ha fatto il giro del web mostra i quattro individui che corrono verso un’auto, salgono a bordo e scappano via. Tuttavia, la targa dell’auto risulta rubata e, secondo le indagini dei carabinieri, la vettura utilizzata sarebbe noleggiata con documenti falsi.

La situazione è diventata insostenibile per i cittadini di Scafati, che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per porre fine a questo clima di insicurezza e paura. Non mancano le voci che invocano l’istituzione di ronde notturne per tentare di contrastare l’ondata di furti e rapine che sta colpendo la città.