Il mese di aprile 2023 offre diverse misure di sostegno alle famiglie italiane. Ecco un elenco dei principali bonus disponibili:

Assegno Unico Universale

Si tratta di un beneficio economico riconosciuto per i figli a carico, che copre l’intero periodo di crescita e maturità dei figli, fino al compimento dei 21 anni di età. L’assegno unico è riconosciuto in base al reddito familiare, con un valore minimo di 54 euro e un valore massimo di 189 euro per ogni figlio. La variazione del beneficio dipende dal reddito familiare dichiarato nel certificato ISEE.

Bonus Bollette

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha confermato la presenza delle condizioni per il rilascio del bonus bollette anche per il trimestre di aprile 2023. Il bonus sociale copre la fornitura di luce, gas e acqua, ed è riconosciuto in base al reddito familiare. I limiti reddituali ISEE per l’accesso al bonus variano a seconda del tipo di bolletta: 9.530 euro annui per l’acqua e 15.000 euro annui per luce e gas. Tuttavia, per le famiglie numerose con almeno 4 figli, è stato previsto un limite di reddito ISEE fino a 30.000 euro.

Per ottenere questi bonus e agevolazioni, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo del reddito ISEE, che determinerà l’ammontare del beneficio economico spettante. Si consiglia di verificare i requisiti specifici e le modalità di richiesta presso gli enti competenti o consultare le informazioni ufficiali fornite dallo Stato o dai siti web istituzionali. L’importo e i requisiti per i bonus e le agevolazioni possono variare nel tempo, pertanto è sempre importante rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni normative. La situazione economica e sociale può essere soggetta a cambiamenti e pressioni, ed è sempre consigliabile rivolgersi alle fonti ufficiali per informazioni aggiornate.

È anche consigliabile consultare un consulente finanziario o un professionista del settore per avere una valutazione accurata della propria situazione finanziaria e dei diritti e delle opportunità di sostegno disponibili. Queste informazioni sono valide al momento del mio knowledge cutoff, che è settembre 2021, quindi si consiglia di verificare le informazioni più recenti presso fonti ufficiali. Si consiglia di fare riferimento ai siti web istituzionali o contattare gli enti competenti per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui bonus e le agevolazioni disponibili nel mese di aprile 2023.