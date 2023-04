Nella notte si sono verificati due raid ai danni di supermercati in provincia di Avellino, lasciando dietro di sé una scia di danni e furto. I malviventi hanno dimostrato grande destrezza e organizzazione, riuscendo ad introdursi nei negozi attraverso fori praticati nelle pareti esterne o forzando le porte dei magazzini. Il primo episodio ha avuto luogo in un supermercato di Avella, dove i ladri sono riusciti ad entrare nel negozio attraverso un foro nella parete esterna. Dopo aver preso di mira i registratori di cassa, i malviventi hanno rubato il denaro presente e vari prodotti alimentari. Le indagini sull’accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Baiano.

Il secondo furto è commesso in un market a Grottaminarda, dove i ladri hanno forzato la porta del magazzino. In questo caso, l’obiettivo dei malviventi era costituito da bottiglie di vino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che stanno svolgendo indagini per risalire ai responsabili del furto. Episodi come questi rappresentano una preoccupante escalation della criminalità nella provincia di Avellino. Si tratta di azioni illegali che causano notevoli danni economici ai negozi colpiti, oltre a creare un clima di insicurezza e paura tra i cittadini.