Purtroppo, la città di Salerno ha vissuto due tristi episodi in poche ore: due donne sono decedute, una questa sera in una chiesa e l’altra questa mattina mentre faceva la spesa. La prima vittima una donna di 75 anni, originaria di Salerno, che è deceduta per arresto cardiaco all’interno della chiesetta di San Pietro in Vinculis in piazza Portanova. Gli operatori dell’ambulanza della Misericordia Salerno (Saut) sono allertati dai presenti in chiesa e, dopo aver tentato le manovre di rianimazione, hanno purtroppo dovuto constatare il decesso della donna. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Il secondo episodio si è verificato ieri mattina in via Nizza, dove un’altra anziana è deceduta improvvisamente dopo essere colta da malore mentre faceva la spesa. In questo caso, un medico cardiologo di passaggio nella zona ha prestato i primi soccorsi alla donna, prima dell’arrivo dell’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori, l’anziana è deceduta in ospedale.