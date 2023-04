Ha cercato di far entrare in carcere la droga per il marito detenuto nascondendola nei polsini della maglia di una tuta destinata all’uomo, ma l’hanno scoperta e denunciata. Ne dà notizia il sindacato della Polizia penitenziaria Uspp. È accaduto al carcere di Salerno, all’ufficio colloqui, dove la moglie di un detenuto si è presentata con un pacco per il marito, con all’interno del vestiario, tra cui una tuta; l’addetto al controllo pacchi ha notato che sotto i polsini c’era hashish, circa dieci grammi cuciti all’interno dei polsini.

“I poliziotti del reparto colloqui del carcere di Salerno – dice il segretario nazionale Uspp Giuseppe Del Sorbo – hanno dimostrato grande professionalità, nonostante le ataviche carenze d’organico; basti ricordare che a Salerno mancano 60 agenti e si riesce comunque a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”.