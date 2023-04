La Pasquetta si è trasformata in una tragedia per la comunità di Ariano Irpino. Infatti, ieri mattina intorno a mezzogiorno, un 65enne di Ariano Irpino, Giovanni Spagnoletti, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Statale 90 delle Puglie, nella località Giardinetto. La dinamica dell’incidente non è ancora stabilita, ma sembra che Spagnoletti abbia perso il controllo della sua Mini Cooper, finendo fuori strada. Nessun altro veicolo è coinvolto nell’incidente. Si è verificata un’intensa grandinata nella zona, il che potrebbe aver causato l’asfalto viscido e aver portato alla perdita di controllo della vettura.

Purtroppo, Spagnoletti è morto sul colpo, dopo essere sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno anche informato i colleghi della Compagnia di Ariano Irpino per consentire ai familiari il riconoscimento della vittima. La salma è trasferita all’obitorio del cimitero di Troia, in attesa di disposizioni da parte della magistratura. Non si esclude che il 65enne possa essere colto da malore, ma saranno le indagini a stabilire le cause effettive dell’incidente.