I carabinieri della stazione di Capri e di Anacapri hanno effettuato un’importante operazione antidroga, arrestando un 27enne del posto e la sua compagna di 29 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione nell’abitazione della coppia, i militari hanno trovato 600 grammi di marijuana, suddivisa in 37 bustine pronte per lo smercio, nascosta in uno sgabuzzino. La quantità di droga sequestrata fa supporre che la coppia si dedicasse a un’attività di spaccio piuttosto intensa. Entrambi i soggetti sono arrestati e posti ai domiciliari, in attesa di fornire la loro versione dei fatti al giudice.

