L’attesa è finita: ieri la salumeria più famosa di TikTok, Con mollica o senza, ha riaperto i battenti. Dopo l’annuncio della ripresa delle attività, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della salumeria, molte persone si sono presentate in coda per gustare il famoso panino di Donato De Caprio. Lo stop per l’omicidio della mamma del titolare avvenuto per mano di una vicina in cura al centro d’igiene mentale. Lo staff di Con mollica o senza ha voluto ringraziare i fan per il loro supporto e la loro presenza alla riapertura della salumeria. In un post pubblicato sui social network, Donato ha scritto “Grazie dell’affetto” accompagnando il messaggio con un cuore col cerotto, a testimonianza della difficile situazione che sta affrontando dopo l’uccisione della madre.

Non solo i fan, ma anche il coinvestitore di Donato, Steven Basalari, ha voluto mostrare il suo sostegno. Basalari ha pubblicato un commovente video sul canale di TikTok, mostrando tutti i sorrisi di Donato nella speranza di poter regalare un po’ di gioia in un momento così difficile per lui e la sua famiglia. L’omicidio della madre di Donato avvenuto pochi giorni fa a Pianura, ha sconvolto l’intera comunità. Nonostante la tragedia, Donato ha deciso di riaprire la sua attività e continuare a portare avanti la sua passione per il cibo e per la condivisione con i suoi fan.