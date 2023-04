La Polizia di Napoli ha effettuato un’operazione di controllo nella zona degli “chalet” di Mergellina e in alcune piazze del centro della città, in collaborazione con il personale medico-sanitario della Questura di Napoli e la Polizia Locale. Durante l’attività sono identificate 315 persone, di cui 62 con precedenti di polizia, e controllati 138 veicoli. Si tratta dell’area dove è rimasto ucciso il 18enne Francesco Pio Maimone con un colpo di pistola.

Il bilancio dell’operazione è di 27 violazioni del Codice della Strada, tra cui divieto di sosta, mancata revisione periodica, mancanza di documenti, guida senza patente mai conseguita, guida senza casco protettivo, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida sotto l’effetto di alcool e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono ritirate 4 patenti di guida e decurtati complessivamente 65 punti.

La Polizia ha denunciato anche 6 persone per guida sotto l’effetto di alcool e 2 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’operazione è svolta con l’obiettivo di prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, fenomeni che rappresentano un grave pericolo per la sicurezza stradale.