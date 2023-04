Una tragica scoperta si è verificata nella giornata di ieri in via Isaia Gabola a Nocera Inferiore. Una donna, seguita da un assistente sociale, è trovata priva di vita nel suo appartamento nel pomeriggio intorno alle 16.00. L’allarme è lanciato dall’assistente sociale che non aveva avuto risposta dalla donna nelle ore precedenti. I vigili del fuoco sono subito allertati e sono intervenuti per forzare la porta dell’appartamento. Purtroppo, per la donna, non c’è stato nulla da fare, in quanto era già priva di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e gli uomini del commissariato di Stato, che hanno eseguito una serie di verifiche e controlli, supportati dalla sezione scientifica. Al momento, le cause del decesso sono ancora sconosciute, ma si propende per un’ipotesi di suicidio o morte naturale.